Benzinpreis in Luxemburg steigt zum Wochenende

Benzin wird ab Samstag in Luxemburg erneut teurer. Das teilt das Energieministerium am Freitagnachmittag mit. Demnach steigt der maximale Literpreis für Benzin der Sorte Super 95 um zwei Cents. Für dieses wird ab Mitternacht 1,280 Euro an den Zapfsäulen aufgerufen.

Die Preise für Diesel und Super 98 Benzin sind von der Preiserhöhung nicht betroffen.

(L'essentiel)