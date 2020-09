Geldautomat gesprengt – Täter entkommen

Am Samstagabend gegen 23.40 Uhr wurde in Pommerloch, in der Nähe eines Einkaufszentrums, ein Geldautomat gesprengt. Insgesamt zwei Mal ist es in dieser Woche zu einem solchen Vorfall gekommen.

Wie die Behörden mitteilen, fuhren die Täter einen schwarzen Range Rover und flüchteten mit dem Wagen nach Belgien. Es wurde sofort auf den sozialen Netzwerken nach Zeugen gesucht.

Wer genauere Informationen über den Vorfall oder das Auto gesichtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 113 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.