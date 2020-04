Luxemburgs Baustellen legen Stotterstart hin

Die Wirtschaft Luxemburgs profitiert seit Montag von den ersten Lockerungen der Corona-Restriktionen: Auf den Baustellen des Landes wird wieder gearbeitet. Davor standen die Geräte 33 Tage lang still. Auch auf der Tram-Baustelle in Luxemburg-Stadt griffen wieder rund 80 Arbeiter zum Hammer.

«Die Situation ist nicht einfach», sagt Helge Dorstewitz von Luxtram im Gespräch mit L'essentiel. Er erklärt: «Wir haben am vergangenen Mittwoch erfahren, dass wieder gearbeitet werden kann. Weil es einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten gilt, mussten wir schnell organisieren.»

Sämtliche Arbeiter trugen am Montag neben ihrem Helm auch eine Schutzmaske, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. «Wir haben genügend Masken. Das war kein Problem», sagt Dorstewitz: «Allerdings wussten wir nicht so recht, wann wir sie tragen müssen. Wir wussten auch nicht, ob wir mehrere Arbeiter in einem Fahrzeug zur Baustelle bringen können. Das ist für alle neu, wir werden uns aber anpassen».

Seit Beginn der Pandemie ist der Verkehr auf den Straßen der Hauptstadt stark zurückgegangen. Eine Tatsache, die den Arbeitern das Leben erleichtert. «Wir versuchen jetzt die Arbeiten durchzuführen, die den Verkehr am stärksten beeinträchtigt hätten», so Dorstewitz weiter. Ob die Arbeiter die verlorene Zeit aufholen können, kann er noch nicht sagen: «Das hängt von mehreren Faktoren ab. Gibt es auch in diesem Jahr den Kollektivurlaub? Wann können wir mit alter Effizienz arbeiten?»

Jean-Christophe Dujardin, Bauleiter bei der Firma Karp-Kneip, die an der Tram-Strecke arbeitet, erklärt, dass seine Leute froh gewesen seien, wieder an die Arbeit gehen zu dürfen: «Wenn unsere Männer in der Nähe von Passanten arbeiten, tragen sie immer eine Maske. Das beruhigt nicht nur die Bürger, sondern auch unsere Belegschaft.»

Nach einem Monat ohne Arbeit erklärt Dujardin: «Ich muss zugeben, dass ich heute lieber zur Arbeit gegangen bin, als zu Hause zu bleiben.» Als problematisch erachtet er die Wiederaufnahme in den Schulen. «Da dies in Luxemburg und seinen Nachbarländern wohl nicht zeitgleich erfolgt, werden wohl auch nicht alle gleichzeitig zur Arbeit zurückkehren können.»

(Frédéric Lambert / L’essentiel )