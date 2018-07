Baustelle wirbelt Verkehr auf Trierer A1 durcheinander

Zwischen den Ausfahrten Senningerberg und Kirchberg auf der Autobahn A1 wird, wie berichtet, an diesem Wochenende eine neue Fahrbahndecke verlegt. Die Autobahn ist daher am Freitag zwischen 10 und 20 Uhr in diesem Abschnitt nur über die Pannenspur befahrbar. Ab 20 Uhr ist die Strecke zwischen Senningerberg und Kirchberg dann komplett gesperrt – und zwar bis Montag, 6 Uhr.

Auch der Zubringer von der A7 in Richtung Stadt zur A1 in Richtung Gaspericher Kreuz wird ab Freitag, 20 Uhr, geschlossen. Umleitungen führen über den Findel und den Kreisel Serra. Ponts et Chaussées erklärten in einem Communiqué, dass aufgrund der Bauarbeiten ab Freitag mit Behinderungen im Verkehr zu rechnen sei.

(L'essentiel)