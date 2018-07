Bevölkerung in Luxemburg wächst rasant

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bevölkerung Luxemburgs macht zwar nur 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union aus, wächst aber schneller als anderswo. Nach den am Dienstag von Eurostat veröffentlichten Zahlen war das Bevölkerungswachstum im Großherzogtum zwischen 2017 und 2018 das zweithöchste in der EU. Innerhalb eines Jahres stieg die Einwohnerzahl von 590.700 auf 602.000, was einem Anstieg von 1,9 Prozent entspricht. Nur Malta verzeichnete ein höheres Wachstum (+3,29 Prozent ).

Wie der Statec im vergangenen April berichtete, ist der Bevölkerungszuwachs in Luxemburg hauptsächlich auf die Einwanderung zurückzuführen. Der Wanderungssaldo lag Ende 2017 bei 10.548, wobei die Franzosen (18,6 Prozent), Italiener (9,9 Prozent) und Portugiesen (8,4 Prozent) einen hohen Anteil an den Zugewanderten stellen.

Auch auf europäischer Ebene war es der positive Wanderungssaldo, der zu einer Zunahme der Bevölkerung führte (um 0,2 Prozent). In der EU überstieg die Zahl der Todesfälle die Zahl der Geburten im Jahr 2017. Dagegen verzeichnete das Großherzogtum mehr Geburten (6200) als Todesfälle (4300). Luxemburg ist das Land in der EU (nach Irland und Zypern) mit der drittniedrigsten Sterblichkeitsrate.

(jd/L'essentiel)