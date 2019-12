Rattengift in Luxemburgs Gärten bedroht Hunde

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Zolwer, vor allem in der Rue Pierre Neiertz, hat ein Unbekannter Rattengift in Gärten verteilt, das hat zunächst Eldoradio berichtet und beruft sich dabei auf eine Bestätigung der Polizei.

Besonders Hundbesitzer sollten in der Umgebung vorsichtig sein.

(L'essentiel)