Am Wochenende ist die A3 wieder gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am kommenden Wochenende wird sich die Sperrung der A3 zwischen dem Gaspericher und dem Bettemburger Kreuz wiederholen, wie die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées mitteilte. Sie kündigte an, dass die Strecke von Donnerstag um 20 Uhr bis Montag um 6 Uhr für Bauarbeiten gesperrt sein wird.

Der Verkehr wird wieder über die Autobahnen A13, A4 und A6 in beide Richtungen umgeleitet. Grund für die Sperrung ist erneut die Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Luxemburg und Bettemburg. Gleichzeitig werden auch Instandhaltungsarbeiten an den Autobahnen durchgeführt. «Verkehrsstörungen werden ab dem späten Donnerstagnachmittag erwartet», warnen die Behörden.

(L'essentiel)