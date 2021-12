Air Rescue verlegt deutsche Covid-​​19-​​Patienten

Die Spezialisten der Luxemburg Air Rescue (LAR) sind auch in dieser Coronawelle wieder gefragte Helfer, wenn es um die Verlegung von Corona-Intensivpatienten geht. Mit einem speziell ausgestatteten Ambulanzjet sind sie derzeit in Deutschland unterwegs, wie die Luftretter am Freitag mitteilen.

In einigen deutschen Bundesländern geraten die Krankenhäuser aufgrund der stark gestiegenen Inzidenzen und vergleichsweisen niedrigen Impfquoten zunehmend unter Druck. Die LAR hatte bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Verlegungen von Covid-19-Patienten innerhalb Europas durchgeführt. Dabei wurden auch Kranke aus Frankreich nach Luxemburg transportiert.

Für die Leistungen im Jahr 2020 wurden die Luxemburger gemeinsam mit der DRF-Luftrettung mit dem Adenauer-De Gaulle-Preis 2020 ausgezeichnet.

Der Learjet 45 XR der LAR ist derzeit in Deutschland im Einsatz. (Foto: LAR)

