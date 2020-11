Tram entlastet Stadtzentrum um 1700 Busfahrten

Am 13. Dezember wird die Straßenbahn in Luxemburg-Stadt nicht mehr wie heute an der Place de l'Étoile enden. Künftig wird sie nach diesem Halt zum Bahnhof fahren, das Stadtzentrum durchqueren – über Hamilius, den Place de Metz, den Place de Paris – und schließlich direkt vor dem Hauptbahnhof halten. Fahrzeit von Luxexpo The Box zum Bahnhof: 24 Minuten.

Die Tram setzt Testfahrten fort



Bis zu ihrer Einweihung wird die Straßenbahn ihre Tests auf ihrer neuen Strecke fortsetzen. Die Tests sind für die Nächte der laufenden Woche bis Samstag geplant. Minister François Bausch erklärt, dass die letzten zwei Wochen vor dem 13. Dezember dem Probelauf gewidmet würden. Die Straßenbahn werde nach ihrem tatsächlichen Fahrplan leer fahren, mit einer Überfahrt alle fünf Minuten an den Wochentagen. Bisher verliefen die Tests gut, ohne besondere Schwierigkeiten, so der Minister. Die Änderungen im Detail



Insgesamt werden am 13. Dezember die Fahrpläne von mehr als hundert RGTR-Linien mehr oder weniger tiefgreifend geändert. Diese Änderungen wurden vom Ministerium in Absprache mit den 102 Gemeinden des Landes ausgearbeitet. Die Faltblätter werden ab Ende des Monats an die Benutzer verteilt. Einzelheiten können auch online eingesehen werden unter Insgesamt werden am 13. Dezember die Fahrpläne von mehr als hundert RGTR-Linien mehr oder weniger tiefgreifend geändert. Diese Änderungen wurden vom Ministerium in Absprache mit den 102 Gemeinden des Landes ausgearbeitet. Die Faltblätter werden ab Ende des Monats an die Benutzer verteilt. Einzelheiten können auch online eingesehen werden unter mobiliteit.lu newbus.vdl.lu und cfl.lu

Doch die Durchfahrt der Tram durch das Stadtzentrum wird weitere Veränderungen in der Organisation des städtischen Busnetzes (AVL) und des RGTR-Überlandbusnetzes mit sich bringen – Sie soll diese effizienter, schneller und besser machen. Diese Änderungen sind am Donnerstagmorgen vom Minister für Mobilität, François Bausch, und der Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer, vorgestellt worden.

« Dies wird die Lebensqualität für alle verbessern »

Demnach werden die Endstationen mehrerer RGTR-Linien durch die erweiterte Straßenbahn-Linie vom Zentrum an die Peripherie verlegt, wie etwa die Stationen Kirchberg, Pont Rouge oder Ringstraße hinter dem Bahnhof. Die Straßenbahn wird dadurch neue Umsteigeknotenpunkte in Hamilius und vor allem am Bahnhof bedienen. Laut François Bausch wird die Straßenbahn den Kirchberg schneller erreichen als ein Bus. «Mit den neuen Umsteigemöglichkeiten wird es einfacher sein, von Bussen auf Straßenbahnen umzusteigen und in die Stadt, ins Zentrum und an den Bahnhof zu fahren. Das wird die Lebensqualität für alle verbessern», betonte der Minister.

Insgesamt soll das Stadtzentrum um täglich 1700 Busfahrten entlastet werden. Gleichzeitig entstehen auch neue RGTR-Linien zwischen Junglinster und Ettelbrück oder Ettelbrück und Consthum. «Wir haben das Netzwerk vor allem in den östlichen, südlichen und zentralen Regionen angepasst», erklärt Minister Bausch und fügt hinzu: «Ab dem 13. Dezember wird das RGTR-Netz an den Wochenenden und abends einen besseren Service und schnellere Verbindungen bieten».

Busliniennetz wird neu organisiert

In der Hauptstadt wird die Straßenbahn das neue Rückgrat sein, um das sich das komplett überarbeitete Liniennetz umspannen soll. Die Linien 1 und 16, die quasi entlang der Straßenbahnlinie verlaufen, wird es demnach so nicht mehr geben. Darüber hinaus soll keine Buslinie ihre Endstation am Bahnhof haben. Zudem werden viele Busse nicht mehr vor dem Bahnhof, sondern nur noch dahinter, an der Rocade halten und abfahren. Die Zahl der Busse zwischen dem Bahnhof und dem Stadtzentrum soll durch die Straßenbahnlinie ebenfalls abnehmen.

Die Busse sollen stattdessen neu organisiert werden, um die Verbindungen zwischen und innerhalb der verschiedenen Stadtviertel zu stärken.

(jw/L'essentiel)