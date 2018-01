Mahnwache für Unfallopfer auf der A7

Artikel per Mail weiterempfehlen

Über Mohsen Asghari, Amin Taghavi und Afsaneh Keshtkar, die drei Iraner, die bei dem Unfall der A7 zwischen den Tunneln Stafelter und Grouft am 20. Januar ums Leben kamen, und Forough Khosh Seresht, das vierte Opfer, das immer noch im Koma liegt, ist nun mehr bekannt. Die beiden Männer und Frauen waren allesamt Mitglieder der «Association of intercultural Kindness Luxembourg» (AIKL), eine Non-Profit-Organisation, die sich für Einwanderer einsetzt und ihnen die Integration im Großherzogtum erleichtern soll.

Der Präsident des Vereins, Ehsan Tarinia, findet es schwer, Worte zu dem tragischen Unfall zu finden: «Es ist wirklich dramatisch und traurig. Nicht nur waren Afsaneh, Amin, Moshen und Forough sehr engagierte Freiwillige im Verein, sondern auch Freunde. Unsere Gedanken sind auch bei Forough, die sich in kritischem Zustand befindet.»

Am Sonntag, findet von 15 bis 17 Uhr im Kulturzentrum an der Rue de Strasbourg in Luxemburg, eine Mahnwache statt. «Wir wollen unseren Freunden damit die letzte Ehre erweisen und unsere Unterstützung für Forough zeigen. Jeder, der sich uns anschließen möchte, kann dies tun», sagt Ehsan Tarinia.

(Gaël Padiou/L'essentiel)