Senioren reisen länger als die jungen Leute

Junge Menschen und ihre Großeltern verbringen ihren Urlaub auf ganz unterschiedliche Weise, wie eine Mastercard-Umfrage in Luxemburg und Belgien ergab, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. In ihr sind die Gewohnheiten der Babyboomer (geboren in den 1950-er Jahren) und der Millennials (geboren in den 1990-er Jahren) ziemlich genau abzulesen.

Der größte Unterschied betrifft das Budget, klar, denn die jungen Luxemburger geben im Durchschnitt weniger aus als die Älteren: 1410 Euro fallen für die Jüngeren im Urlaub an, das ist fast die Hälfte des Urlaubsbudgets der Älteren (2765 Euro).

Senioren zahlen häufiger mit Kreditkarte

22 Prozent der Millennials entscheiden sich zudem für einen Aufenthalt außerhalb Europas, gegenüber 34 Prozent bei den Babyboomern, obwohl sich viele der Senioren (38 Prozent) auch mit dem Auto in ein Nachbarland wagen. Die Jüngeren verbringen in der Regel kürzere Urlaube, 28 Prozent von ihnen sind sogar für Spontantrips an verlängerten Wochenenden zu haben.

Für junge wie für ältere Urlauber gilt: Die Buchungsplattformen Booking und Airbnb sind am beliebtesten. Was überraschen dürfte, ist, dass Senioren tendenziell häufiger mit Kreditkarte zahlen als Jüngere, um für ihre Unterkunft zu bezahlen (79 gegenüber 63 Prozent). Die Kosten für die Unterkunft machen sowohl bei Senioren als auch bei den jungen Reisenden rund 40 Prozent der Gesamtausgaben aus, noch vor Transport, Essen und Einkaufen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)