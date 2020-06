Klassen sollen wieder vollständig in die Schule

Das Bildungsministerium plant laut Pressesprecherin Myriam Bamberg, dass Klassen noch vor den Sommerferien wieder komplett zur Schule gehen dürfen und nicht wie bisher in zwei Gruppen aufgeteilt werden. «Minister Claude Meisch berät sich derzeit mit Gesundheitsexperten, den Direktoren der Einrichtungen und den Kommunen, um einen Vorschlag auszuarbeiten, der am kommenden Freitag dem Regierungsrat vorgelegt werden soll», so Bamberg.

Patrick Remakel, stellvertretender Sekretär des Syndicat national des enseignants (SNE), ist eher skeptisch: «Wir sind einverstanden, vorausgesetzt, das ist das Einzige, was sich ändert. Wir wollen nicht die ganze Herkulesarbeit bei der Reorganisation machen müssen».

Die Einführung dieser neuen Maßnahme wirft nach seiner Ansicht viele Fragen auf. «Wenn ein Raum nicht groß genug für 20 Kinder ist, müssen sie dann während der vier Unterrichtsstunden Masken tragen? All dies muss geklärt werden.»

(Ana Martins/L'essentiel)