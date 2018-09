Luxemburg vergrößert seinen Elektro-​​Fuhrpark

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Hauptstadt geht in Sachen E-Mobilität den nächsten Schritt. Im kommenden Jahr sollen 25 neue E-Busse angeschafft werden. Das erklärte Schöffe Patrick Goldschmidt am Mittwoch beim City Breakfast. Bei den emissionsfreien Fahrzeugen wird es sich um Standard-Busse handeln, also keine großen Gelenk-Busse. «Nach der Neuanschaffung besteht unsere Flotte bei diesen Standard-Bussen damit zu einem Drittel aus elektrischen Fahrzeugen», sagt Goldschmidt.

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich im Dezember, bespricht der Rat das zur Verfügung stehende Budget. «Es wird eine offizielle Ausschreibung geben. Ein E-Bus kostet im Schnitt um die 450.000 Euro, sodass wir auf 12 bis 13 Millionen Euro kommen werden», erläutert der DP-Politiker. «Ich denke, dass wir uns da schnell einig werden. Das Thema liegt uns allen am Herzen.» Im Laufe des Jahres sollen die Fahrzeuge dann in Betrieb genommen werden.

Höhere Reichweite

Wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) betont, setzt Luxemburg dabei auf die neuesten Modelle. Diese sollen eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern haben. «Es ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Luft- und Lebensqualität in der Stadt zu verbessern», sagt Polfer.

Beim Thema öffentlicher Verkehr setzt Luxemburg ohnehin auf Innovation. Wie L'essentiel am Mittwoch berichtete, fährt im Pfaffenthal ab sofort ein autonomes Shuttle. Mehr dazu gibt es hier.

(hej/L'essentiel)