Ex-​​Freund greift den Neuen der Freundin an

Eine Messerattacke hielt die Police Grand-Ducale am Donnerstagabend in Atem. Gegen 18.30 hat ein Mann in einem Park nahe der Rue Grande-Duchesse Charlotte den neuen Freund seiner Ex-Freundin getroffen – zufällig, wie die Polizei sagte. Dann eskalierte die Situation.

Der Ex-Freund zog ein Messer heraus und stach seinem Opfer in den Oberschenkel. Er floh anschließend und konnte zunächst trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Sofort wurde die Fahndung eingeleitet. Am Freitagmorgen wurde der Verdächtige schließlich bei sich zu Hause gefunden – und verhaftet.

