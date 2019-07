Täter erbeutet Kopfhörer – und später 100 Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Jugendlicher machte am Mittwoch, 3. Juli, gleich zweimal eine unangenehme Begegnung: Gegen 15.20 Uhr kam an der Haltestelle «Universität-Belval» in Esch ein junger Mann auf ihn zu und verlangte seine Kopfhörer. Diese gab er heraus.

Später im Zug hatte der Täter es sich wohl noch mal anders überlegt. Er forderte vom selben Opfer nun 100 Euro. Als er das Opfer unter Druck setzte, gab dieses schließlich das Geld heraus.