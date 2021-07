Fahrerin gelingt Rettung «in letzter Sekunde»

«Wir haben viele Autos hupen hören, also sind wir rausgegangen, um nachzusehen», schildert Mirko. Er wohnt in der Rue de Mamer in Bartringen, direkt gegenüber des Bahnüberganges, an dem es am Montag kurz vor 14 Uhr zu dem spektakulären Unfall kam.

Nachdem ihr Auto zwischen den Schranken festsaß, seien der Fahrerin kaum ein paar Sekunden Zeit geblieben, um aus ihrem Auto auszusteigen und sich in Sicherheit zu bringen. Dann sei der Zug durchgefahren und habe das Auto erfasst. Mirko schildert den Moment so: «Wir hörten ein lautes Geräusch, sahen Funken und dann hielt der Zug ein Stück entfernt an.»

«Die Dame wurde zum Glück nicht verletzt, war aber sehr geschockt», berichtet der Anwohner weiter. Andere anwesende Autofahrer hätten nach seiner Erzählung angefangen zu weinen. Die Polizei und die Rettungskräfte seien schnell vor Ort gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

(mc/L'essentiel)