Im Skyliner über Luxemburg schweben

Langsam hebt die Gondel zu Füßen der Gëlle Fra ab. Nach einer Weile ist sie auf Augenhöhe mit der goldenen Statue auf der Place de la Constitution. Dann wird die Place kleiner, der Blick frei. Der Mast des Aussichtsturms ist 81 Meter hoch. Die Füße der Besucher stehen in 71 Meter Höhe über der Stadt. Ab Samstag, 29. Juni, ist es soweit. Dann öffnet der Turm die Glastüren seiner Gondel zum dritten Mal für die Besucher in Luxemburg.

Öffnungzeiten:

Vom 29. Juni bis zum 18. August finden die Fahrten täglich zwischen 11 und 22 Uhr statt. Die Fahrt kostet acht Euro für Erwachsene und fünf für Kinder. Bei gutem Wetter reicht der Blick dort oben bis zu 30 Kilometer weit.

Im letzten Jahr nahm Guill Kaempf, Präsident der Union Commerciale Ville de Luxembourg, gleich dreimal an einem Tag Platz. Zuerst war da der Ausblick bei Tageslicht, dann kam die Dämmerung und schließlich war es stockfinster. «Sogar für mich, für einen Einheimischen, waren das ganz neue Bilder meiner Stadt.»

Mehr Zeit zum Staunen

Wer aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt, hat jetzt mehr Zeit dafür: Die Fahrtdauer wurde verlängert. Statt sieben Minuten schweben Besucher nun neun Minuten über der Hauptstadt. Dafür wurde im Winter extra die Software umgeschrieben. Fast 30.000 Euro hat das gekostet.

Am 19. August wird der Turm dann wieder abgebaut. Danach geht die Reise weiter nach Trier. Sogar Dubai hatte angefragt und wollte den Turm haben, erzählt Thomas Schneider, der geschäftsführende Gesellschafter. Aber dort gibt es Sandstürme, die dem Turm schaden könnten und er käme vielleicht als Sondermüll zurück. Also bleibt der einzige mobile Aussichtsturm der Welt erstmal in Europa. Und diesen Sommer auf der Place de la Constitution.

