Paulette Lenert meldet sich am Montag zurück

Paulette Lenert (LSAP) geht es besser. Die Gesundheitsministerin erholt sich derzeit noch, nachdem sie am 23. März bei einem Spaziergang zusammengebrochen war. Am Montag will die 52-Jährige aber wieder die Arbeit im Gesundheitsministerium aufnehmen, so mehrere Personen aus ihrem Umfeld. «Sie ruht sich noch aus, aber es geht ihr gut, sie ist in guter Form. Die Nachricht ist beruhigend», so eine LSAP-Kollegin.

Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft und soziale Sicherheit, fungierte in den vergangenen Wochen als Vertretung, unterzeichnete offizielle Dokumente und machte Besuche in ihrem Namen.

(jg/L'essentiel)