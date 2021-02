Pegelstände an der Mosel fallen langsam

Der staatliche Wetterdienst Météolux hat eine Hochwasserwarnung für den Süden des Landes herausgegeben. Sie gilt von Sonntag, 7 Uhr, bis Dienstag, 0 Uhr.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle in den vergangenen Tagen ist die Mosel in Stadtbredimus bis Samstagmorgen auf den Pegelstand 6,63 Meter gestiegen. In Remich waren es 5,57 Meter. Die Folge: zahlreiche vollgelaufene Keller und gesperrte Straßen. Das Hochwassermeldeamt hatte deshalb die Vorwarnstufe ausgerufen.

Am Sonntagmorgen wurde die Vorwarnstufe aufgehoben, weil die Pegelstände langsam fallen. Nun gilt die Bereitschaftsstufe. Auch an der Sauer und der Alzette bestehe kein Risiko mehr.

Die aktuellen Pegelstände und Warnungen sind jederzeit auf der Seite inondations.lu abrufbar.

(ol/L'essentiel)