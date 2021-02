«Die Ämter haben schnellstens reagiert»

Wie steht es derzeit um den Tourismus in Luxemburg?

Lex Delles, Minister für Tourismus: Wir haben selbstverständlich einen Rückgang bei der Hotelauslastung beobachten können. Der Freizeittourismus hat abgenommen, aber wir haben auch festgestellt, dass immer mehr Luxemburger Gefallen am Inlandstourismus finden. Touristenorte sind sehr beliebt, Freizeitorte sind zu 40 Prozent und Schlösser zu 60 Prozent mehr ausgelastet. Zudem gibt es eine starke Wechselwirkung zwischen den Sektoren: Wenn Restaurants geschlossen sind, gibt es auch weniger Leute in Hotels. Wenn die Hotels leiden, leiden auch die Geschäfte, und so weiter.

Wie können wir den Tourismus nach der Krise wiederbeleben?

Seit Beginn der Krise haben wir nicht einfach die Hände in den Schoß gelegt. Wir haben daran gearbeitet, die touristische Attraktivität des Landes hervorzuheben. Wir mussten zeigen, dass es viel zu sehen gibt, beispielsweise für Erwachsene, die bestimmte Orte aus Kindertagen kennen, die sie jetzt aber anders erleben können. Es gibt die Weinberge, das Minett, die Schlösser und vieles mehr.

Wie wurde die Kommunikationsstrategie ausgerichtet?

Die Kommunikationskampagnen wurden ab 2019 neu ausgerichtet, um die Nachbarländer und die Niederlande besser anzusprechen – zum Nachteil von weiter entfernten Ländern. Diese Kampagnen wurden im Juni neu aufgelegt, was vor allem Kurzentschlossene anlockte. Eine weitere Strategie ist es, mit stimmigen Konzepten zu arbeiten, wie beispielsweise mit Erinnerungstourismus, im Zusammenhang mit der Industrialisierung, dem Zweiten Weltkrieg oder dem Aufbau Europas.



Nur ein Teil der Hotelgutscheine wurde verwendet. Kann das geplante Budget für etwas anderes verwendet werden?

Von den 700.000 Hotelgutscheinen, die an Einwohner und Grenzbewohner verschickt wurden, wurden knapp über 100.000 eingelöst. Fünf Millionen Euro wurden von den veranschlagten 35 ausgegeben. Ich bin allerdings nicht dafür, das Geld in andere Bereiche umzuverteilen, denn das wäre unfair gegenüber denen, die es bereits ausgegeben haben. Auch für die anderen Sektoren gibt es Beihilfen. Diese Gutscheine haben der Hotellerie kurzfristig geholfen und zugleich die Mundpropaganda gefördert.

Wie reagieren Sie auf die Proteste bestimmter Branchen?

Ich verstehe die Menschen, die gegen die behördlich angeordneten Schließungen mobil machen; manchmal ist es ihr Lebenswerk, das in Frage gestellt wird. Sie wollen sich verständlicherweise zeigen, zumal es bei ihnen kein Sicherheitsproblem zu beklagen gab. Wir haben seit Beginn der Krise 269 Millionen Euro an Hilfen ausgezahlt, im Vergleich zu den üblichen 17 Millionen Euro pro Jahr, wobei die Kurzarbeit nicht mitgerechnet wird, aber die Betroffenen sind immer noch besorgt, was normal ist.

Sind die angebotenen Beihilfen jetzt noch notwendig?

Es gibt eine ganze Reihe von Beihilfen (Notstandsbeihilfen, Wiederauffüllungsfonds, Beihilfen für den Handel, ungedeckte Kosten), die aufgebracht wurden, um die verschiedenen Sektoren je nach Entwicklung der Situation damit zu versorgen. Hierbei sind Kontrollen notwendig, denn ich bin dagegen, Beihilfen an Unternehmen zu zahlen, die keine Verluste zu verzeichnen haben. Die Regeln wurden kontinuierlich angepasst, wenn sich herausstellte, dass etwas nicht gut funktionierte. Ich prüfe die Online-Formulare immer selbst.

Was sagen Sie denjenigen, die beklagen, dass die Schließungen trotz der Verbesserung der Gesundheitssituation weitergehen?

Luxemburg hat einen Weg gewählt, der seiner Situation angepasst ist. Die Betriebe im Gastgewerbe haben hierzulande viel später geschlossen als im Ausland, was nicht unerheblich ist. Es sind nun die Mutationen, über die wir uns nun Gedanken machen.

Wird die Wiedereröffnung des Hotel- und Gastgewebes mit den Nachbarländern abgestimmt?

Es gibt immer wieder Diskussionen, wie beispielsweise mit Frankreich über die Schlussverkäufe. Nichtsdestotrotz steht es jedem Staat frei, diese Entscheidungen der Situation entsprechend zu treffen, und in jedem Land ist diese anders.

Sind Sie es manchmal leid, elf Monate lang Krisenmanagement zu betreiben?

Einige Projekte mussten verschoben werden, was für alle frustrierend ist. Während der Krise haben alle meine Abteilungen bis spät in die Nacht und auch an den Wochenenden hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass die Hilfen schneller ausgezahlt werden. Die Ämter haben schnellstens reagiert.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)