«Ich will nie wieder nach Afghanistan zurück»

In dem Bus, der am Mittwoch die 16 aus Kabul ausgeflogenen Personen von Brüssel nach Luxemburg brachte, saß auch der 27-jährige Fida. Wie die anderen Passagiere war auch er überwältigt von der Tortur, die er in den vorangegangenen Stunden und Tage durchstehen musste. Allerdings machte sich bei ihm bereits die Erleichterung bemerkbar, die «Hölle in Afghanistan», wie er sagt, hinter sich zu haben. «Ich will nie wieder dahin zurück», erklärte er in perfektem Französisch gegenüber L'essentiel.

Der Afghane kam 2011 ins Großherzogtum, heiratete in der Folge eine Luxemburgerin und wurde Vater eines kleinen Mädchens, das heute vier Jahre alt ist. Am 1. August flog er nach Afghanistan, um seine Familie zu besuchen. Die Machtübernahme durch die Taliban habe das Land komplett auf den Kopf gestellt. «Als ich die Reise angetreten habe, bestand die Gefahr, dass die Taliban vorrücken. Deshalb haben wir beschlossen Kabul nicht zu verlassen, weil die Stadt sicher schien. Dass die Übernahme derart schnell sein würde, haben die wenigsten erwartet», sagt er.

« «Ich war aber erst beruhigt, als das Flugzeug abgehoben ist»

Seinen Rückflug nach Luxemburg wollte er ursprünglich am 17. August antreten. «Zu dem Zeitpunkt saßen wir aber bereits fest. Wir hatten alle große Angst. Für mich war es kaum zu ertragen so weit weg von meiner Frau und meiner Tochter zu sein», sagt Fida. Er habe über mehrere Tage versucht in den Flughafen in Kabul zu kommen, einige Tage habe er im Freien in der Nähe des Airports verbracht. «Das war schrecklich. Ich habe jeden Tag sieben oder acht Tote gesehen, die von der Menge zerquetscht wurden», erzählt er.

Schließlich habe er eine Nachricht von der belgischen Botschaft erhalten, in der ein Treffpunkt um 6 Uhr morgens angegeben war. Dort habe ein Bus gestanden, der es in den Flughafen schaffte. «Ich war aber erst beruhigt, als das Flugzeug abgehoben ist», sagt er. Nach einem Zwischenstopp im pakistanischen Islamabad am Dienstag landete das Flugzeug am Mittwoch am belgischen Militärflughafen Melsbroek. Vor vier Monaten hat Fida den «Sproochentest» bestanden. Er wird bald die luxemburgische Staatsbürgerschaft annehmen. Dass seine Familie in Afghanistan in Sicherheit ist, kann er nur hoffen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)