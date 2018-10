Fahrer (23) nach tödlichem Unfall in Esch verurteilt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 23-jähriger Autofahrer musste sich seit September wegen einer tödlichen Unfallfahrt im Juni 2016 vor Gericht in Luxemburg verantworten. Das Urteil wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung wurde am Mittwoch verkündet: vier Jahre Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2000 Euro. Zudem wird dem Mann ein fünfjähriges Fahrverbot auferlegt. Auch Schadenersatzzahlungen könnten noch auf ihn zukommen, wie das Wort berichtet.

Bei dem Unfall am 26. Juni 2016 im Kreisel Raemerich in Esch/Alzette starben eine Frau (20) und ein Mann (38), ein weiterer Insasse (28) wurde schwer verletzt. Der Fahrer soll an jenem Tag gegen 6 Uhr morgens mit hoher Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr Raemerich zugerast sein – offenbar hatte das Auto noch kurz vor dem Aufprall 235 km/h auf dem Tacho.

Der Wagen überschlug sich, prallte gegen eine Mauer und ging danach in Flammen auf. Der 23-Jährige, der schwer verletzt überlebte, war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der Blutalkoholwert lag bei 1,1 Promille. Vor Gericht gab der Mann an, er könne sich an nichts erinnern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(L'essentiel)