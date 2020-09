Junge Künstler nehmen Corona aufs Korn

«Als das Jugendzentrum Esch wegen Corona geschlossen wurde, haben wir die Proben für unsere Choreografie ins Freie verlegt und sind in den Galgenbergpark gegangen», sagen die drei Schwestern Mónica, 16, Ana, 18, und Ângela, 19, und ihre Freundinnen Lara, 15, und Leah, 18. Unter dem Namen «Afrosisters» stehen die Tänzerinnen am Samstag beim «On Stéitsch»-Festival auf der Bühne, das der Nationale Jugenddienst in den Rotondes organisiert. «Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie unser Publikum reagieren wird», sagen sie.

Das Festival bietet jungen Künstlern eine Plattform. Die 13. Ausgabe unter dem Titel «Nicht ohne meine Maske» soll eine Besondere werden. Auf zwei Freilichtbühnen wird der künstlerische Nachwuchs von 14 Uhr bis Mitternacht seine Erfahrungen und Gefühle zur Corona-Pandemie zum Ausdruck bringen. «Während des Lockdowns hatte ich viel Zeit für mich selbst. Ich konnte mich ungestört auf den Auftritt vorbereiten», sagt Rhadigia, 33, vom Poetry-Slam-Projekt «Corona Love». Für Leandro, 18, vom Parallelprojekt des Jugendzentrums Esch «Crazy Corona Times», war die Situation schwieriger: «Ich mochte den Lockdown überhaupt nicht, weil mir meine Freunde gefehlt haben.»

Einen therapeutischen Effekt hatte die Ausstellung «Voyage au bout du confinement» in den Rotondes. «Unsere Jugendlichen und ihre Freunde konnten dabei ihre Gefühle in Fotos, Zeichnungen, Gedichten und Videos ausdrücken», sagt eine Psychotherapeuten des Jugenddienstes Impuls.

(Séverine Goffin/L'essentiel)