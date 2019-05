Viele fühlen sich von Biogasanlagen gestört

Bis 2014 wurden von der Regierung Fördermittel im Biogassektor geschaffen. Bei Biogasanlagen wird Gas durch die Vergärung organischer Stoffe produziert. In Luxemburg gibt es derzeit laut Umweltministerium 37 solcher Anlagen. Im Jahr 2017 (Zahlen für 2018 sind noch nicht verfügbar) erzeugten sie insgesamt 73 Gigawattstunden (GWh) Strom und 97,89 GWh erneuerbare Wärme. Darüber hinaus wurden 68,83 GWh Biogas in das Erdgasnetz eingespeist.

Allerdings werden die Anlagen nicht uneingeschränkt akzeptiert. So wurden seit 2015 sieben Beschwerden wegen Belästigungen durch den Geruch eingereicht: eine in 2015, zwei in 2016 (für zwei verschiedene Anlagen) und vier im Jahr 2018 (für ein und dieselbe Anlage). Darüber hinaus haben Standorte in den vergangenen Jahren zur Gewässerverschmutzung beigetragen: Einen Fall gab es im Jahr 2016 und vier im Jahr 2018.

Verschmutzungen auf Unfälle zurückzuführen

«Ich weiß um die Kritik, aber wir produzieren Strom mehr oder weniger Co2-neutral», sagt Eric Van Wissen, Leiter der Biogasanlage in Beckerich. Darüber hinaus verbessere man die Qualität der Gülle (eine Mischung aus tierischen Exkrementen, die als Düngemittel verwendet wird). Das soll dazu beitragen, dass der unangenehmen Geruch schneller verfliegt, nachdem das Düngemittel verteilt wurde. Die Vorfälle von Verschmutzung sind laut Van Wissen eher auf Unfälle als auf den Sektor selbst zurückzuführen.

Das Umweltministerium plant derzeit, eine technische und wirtschaftliche Analyse für den Sektor durchzuführen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)