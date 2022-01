Keine Hochwassergefahr mehr in Luxemburg

Alle Warnsignale sind aufgehoben, so der Hochwassermeldedienst der Wasserwirtschaftsverwaltung. Die hydrologische Überwachung wurde am Mittwoch um 10 Uhr beendet. «Die Wetterlage deutet nicht mehr auf ein Hochwasserrisiko hin», heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Pegelstände in den Einzugsgebieten der Alzette, der Chiers und der Syre liegen nun unter der Vorwarnstufe, mit Ausnahme der Sauer in Diekirch, aber auch dort sollte sich die Lage bis zum Nachmittag normalisiert haben.

Die Situation um 10 Uhr

Laut der Wasserwirtschaftsverwaltung ist aufgrund der Wetterlage in den nächsten Tagen nicht mit einem weiteren Anstieg der Pegel zu rechnen.

