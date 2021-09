Bettel, Lenert und immer noch: die verflixte Pandemie

In den Schulen ist die Maskenpflicht für Schüler und Lehrer bereits gefallen. Doch wie sieht es in anderen gesellschaftlichen Bereichen aus? Am Mittwoch tagt der Regierungsrat im Schloss Senningen, wo die Minister über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Luxemburg diskutieren. Im Anschluss daran treten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wieder vor die Presse.

Es ist zu erwarten, dass Xavier Bettel und Paulette Lenert die aktuelle Corona-Lage im Großherzogtum zusammenfassen und bewerten und wohl auch über das weitere Vorgehen der Regierung informieren. Zumal das aktuelle Corona-Gesetz noch knapp zwei Wochen gültig ist.

