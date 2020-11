Glatteisgefahr in Luxemburg – Erster Schnee in Sicht

Nachdem uns der November mit seinen milden Temperaturen und vielen Sonnenstunden eher Frühlings- statt Herbstgefühle beschert hat, soll es in den kommenden Tagen deutlich kühler und winterlicher werden.

Weil das Thermometer insbesondere in den Nächten unter die Null-Grad-Marke fällt, ist im ganzen Land mit überfrierender Nässe zu rechnen, wie der staatliche Wetterdienst Météolux warnt. Autofahrer sind zur Vorsicht aufgerufen. Für Montagabend ist sogar Glatteisregen bei Warnstufe Orange vorausgesagt.

Schnee und Schneeregen zum Ende der Woche

Es bleibt unter der Woche kalt. Die höchste Temperatur erwarten die Wetterfrösche vom Findel noch am Mittwoch mit einem Maximalwert von fünf Grad.

Am Donnerstagabend sollen dann die ersten Schneeflocken fallen. In Laufe des Freitags ist am Morgen und Nachmittag Schneeregen angesagt.

