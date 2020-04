Die Straßenfeste am 22. und 23. Juni fallen wohl aus

Ein großes Feuerwerk, Musik schallt die ganze Nacht und 100.000 Menschen in den Straßen und Gassen der Hauptstadt. So sieht es normalerweise am 22. Juni in Luxemburg aus und ebenso viele Menschen stehen am Tag darauf an den Straßen. Dann zieht das Militär zur feierlichen Parade am Nationalfeiertag durch die Hauptstadt.

Laut einer Quelle vonL'essentiel wird das große Fest vom 22. bis 23. Juni 2020 dieses Jahr nicht stattfinden. Zumindest nicht in der bekannten Form. Es sei zu gefährlich, vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus. Es scheint in der Tat unrealistisch zu sein, dass sich Ende Juni so viele Menschen am selben Ort versammeln dürfen.

Wird den Einwohnern das verbindendste Ereignis des Jahres in Luxemburg vorenthalten? Nein, ganz und gar nicht. Die Behörden arbeiten derzeit an Alternativen.

Thema wurde angesprochen

Angesichts der zahlreichen protokollarischen Ereignisse ist der Großherzogliche Hof unweigerlich in die Planungen involviert, erklärte ein Sprecher des Großherzoglichen Hofes. Er kommentierte lediglich, dass «es dieses Jahr nicht ganz dasselbe sein wird», und fügte hinzu, dass man an diesen Alternativen «arbeitet».

Auf Nachfrage äußerte sich eine Regierungssprecherin zurückhaltend. Demnach sei «noch keine Entscheidung getroffen» worden. Das Thema sei «diskutiert» worden, «aber es gab keine explizite Sitzung über den Nationalfeiertag.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)