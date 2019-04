Bahnverkehr nach Thionville gestört

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Eisenbahnverkehr zwischen Luxemburg und Thionville ist derzeit in beide Richtungen gestört nach einem technischen Problem in Bettemburg, so die CFL und die SNCF.

Zwischen Luxemburg und Bettemburg, Thionville und Rodingen sind Zugausfälle und Verspätungen zu erwarten.

#CFLINFOS90 Retards et suppressions à prévoir. - Retour à la situation normale.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Bettembourg, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg, Thionvil... https://t.co/32vuzouX4e — CFLinfos (@CFLinfos) 26 avril 2019

️#TERNancyMetzLux



Fin de l'incident, reprise progressive des circulations. Des suppressions et des retards restent à prévoir.



Pour toute question sur votre voyage, n'hésitez pas à twitter ! ‍ https://t.co/DFFSoEShc3 — TER Grand Est (@TERGrandEst) 26 avril 2019

#CFLINFOSALL Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Bettembourg, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Bettembourg, Thionville & Rodange. — CFLinfos (@CFLinfos) 26 avril 2019

️#TERNancyMetzLux



La circulation est perturbée entre Thionville et Luxembourg, dans les deux sens, suite au dérangement d'installation à Bettembourg survenu à nouveau. Des suppressions et des retards sont à prévoir.



N'hésitez pas à me solliciter ou à consulter l'appli. ‍ — TER Grand Est (@TERGrandEst) 26 avril 2019

(L'essentiel)