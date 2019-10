So wurde Luxemburgs Meistgesuchter verhaftet

???? DETENIDO, en menos de 24 h, el #fugitivo más buscado de Luxemburgo. Gracias a la cooperación policial internacional se ha podido dar con su paradero en #Marbella. El prófugo era además uno de los más buscados por Europol tras participar en un espectacular intento de atraco. pic.twitter.com/6TBTvvPFA0 — Policía Nacional (@policia) October 29, 2019

Er galt in Luxemburg als meistgesuchter Straftäter: Nach 21 Monaten auf der Flucht ist der zu 22 Jahren Haft verurteilte Cihan Guzel am Sonntag im südspanischen Marbella festgenommen worden. Der 35-Jährige war seit Ende Januar 2018 flüchtig gewesen. Die Meldung, dass er verhaftet wurde, schlug im Großherzogtum hohe Wellen. Die spanische Polizei veröffentlichte am Dienstag ein Video seiner Festnahme. Wie die Zeitung El País berichtet, wurde er während seiner Geburtstagsfeier in einer Diskothek in Marbella verhaftet.

Er war mit zwei Mittätern im Mai 2016 in Luxemburg zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt worden. Das Trio war bei einem Raubüberfall auf eine Sicherheitsfirma in Gasperich im April 2013 dabei. Die schwer bewaffneten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft, aber keine Beute gemacht. Bei ihrer Flucht schossen sie auf Polizisten. Verletzt wurde niemand.

Den drei Männern wurden nach ihrer Festnahme der Prozess gemacht: Sie wurden verurteilt wegen versuchten Mordes, versuchten Raubüberfalls, Verstößen gegen das Waffengesetz und der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie eine Justizsprecherin sagte. Das Urteil wurde im Januar 2018 rechtskräftig.

(sw/L'essentiel)