Grippe-​​Infektionen erreichen ihren Höhepunkt

Während sich alles nur noch um das Coronavirus zu drehen scheint, greift die saisonale Grippe hierzulande um sich. «Der Anteil der an Influenza Erkrankten liegt momentan bei 8,8 Prozent», heißt es von der Abteilung für Mikrobiologie des nationalen Gesundheitslabor LNS. Sie überwacht die Verbreitung der Grippe ständig. Damit hat Luxemburg die Schwelle von 2,6 Prozent überschritten, ab der die Krankheitswelle als Epidemie eingestuft wird.

In der vergangenen Woche meldete das Sentinelle-Netzwerk – das aus Haus- und Kinderärzten besteht – insgesamt 136 Grippe-Fälle. Davon waren 80 Patienten mit dem Grippevirus A und 56 mit dem Grippevirus B infiziert. «Dieses Jahr sind mehrere Viren im Umlauf und die Welle breitet sich besonders stark aus», erklärt Dr. Joël Mossong vom LNS. Obwohl der Herbst der ideale Zeitpunkt ist, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, sei es auch jetzt noch sinnvoll. Der Impfstoff sei nach ein bis zwei Wochen wirksam. Die Epidemie werde noch mindestens einen Monat andauern.

Laut den Statistiken des LNS, würden sich in Luxemburg jährlich zwischen 30.000 und 60.000 Menschen – sowohl Anwohner als auch Grenzgänger – mit dem Grippevirus anstecken. Zur Vorbeugung sollte man regelmäßig und gründlich seine Hände mit Seife waschen, in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen, die Taschentücher nach dem Gebrauch sofort in den Mülleimer werfen sowie den Kontakt mit Erkrankten vermeiden und regelmäßig die Wohnung Lüften.

(pp/L'essentiel)