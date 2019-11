Der Abbruch der Brücke über der A3 hat begonnen

Wegen der Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnstrecke zwischen der Hauptstadt und Bettemburg ist die Autobahn A3 seit Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, zwischen dem Gaspericher und dem Bettemburger Kreuz vollgesperrt.

Parallel dazu werden unter der Leitung der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées auch Arbeiten unmittelbar an der Autobahn durchgeführt. Dazu zählt auch der Abriss einer Brücke zwischen Kockelscheuer und Roeser. Die Bilder, die in obiger Diashow zu sehen sind, sprechen für sich. Für die Autofahrer, die am Montag diese Stelle passieren werden, wird sich ein völlig neues Bild eröffnen.

Der Verkehr wird auch an diesem Sonntag über die Autobahnen A6, A4 und A13 umgeleitet, sodass bis Montagmorgen mit Verzögerungen zu rechnen sei.

(nc/L'essentiel)