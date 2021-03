Bahnhofsviertel ist nur bedingt sicherer geworden

In einer Umfrage haben acht von zehn Bürgern geäußert, dass sie sich mehr Sicherheit im Luxemburger Bahnhofsviertel wünschen würden. «Das Ergebnis ist sehr eindeutig» räumt Bürgermeisterin Lydie Polfer ein. Man müsse zusätzliche Maßnahmen ergreifen, denn bereits im Oktober 2019 hätten mehr als 800 Personen ihren Unmut geäußert, führt Polfer weiter aus. Aus der am Freitag vorgestellten Umfrage des Quest Instituts geht weiter hervor, das 68 Prozent der Befragten das Sicherheitsgefühl im Viertel durch den eingesetzten privaten Sicherheitsdienst als gestärkt sehen. Die Stadtverwaltung hatte die privaten Securitys im Dezember 2020 eingestellt. Die Befragung fand zwischen dem 15. und 19. Februar statt.

Eine Straßenumfrage von L'essentiel am vergangenen Freitag zeigt, dass viele Menschen noch Raum für Verbesserungen sehen. «Wir sehen viele Polizisten», sagt etwas der 17-jährige Basile. Man sehe aber auch viele Menschen, die rauchen und trinken. Manchmal habe er den Eindruck, die Beamten würden nur darauf achten, ob jemand eine Maske trage. Für Basile scheint es so, als habe sich die Situation sogar verschlechtert. Leif, ein anderer Passant, sagt «Es ist gefährlich und wird immer schlimmer.» Er wisse auch keine Lösung für das Problem. Im Vergleich zu Frankreich sei Luxemburg jedoch immer noch in einer guten Verfassung in seinen Augen.

Auf die Situation im Bahnhofsviertel angesprochen erwidert Fatima, dass sie sich in Luxemburg-Stadt sicherer fühle als in Esch/Alzette. In der Hauptstadt seien mehr Polizisten präsent, sagt sie, das würde sie beruhigen. Private Sicherheitsdienste, Ben findet, dass sei eine «gute Lösung». Passantin Luisa wirft ein, dass sie ihre Tochter nicht alleine in das Viertel lassen würde. Nico, den wir auf der Straße treffen kritisiert, dass es einfach zu wenig Polizisten gebe. Bürgermeisterin Polfer hingegen sagt, die bisherigen Maßnahmen hätten das Sicherheitsgefühl von zwei Dritteln der Befragten verbessert. Gleichzeitig warte man bei der Stadtverwaltung auf Vorschläge der interministeriellen Gruppe.

