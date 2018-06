«Eine Woche später war der Juckreiz immer noch da»

Seit mehreren Wochen breiten sich die Eichen-Prozessionsspinner in Luxemburg aus. Besonders betroffen ist das Zentrum und der Süden des Landes. Mehrere Parks und Spielplätze mussten wegen der giftigen Raupe des Nachtfalters abgesperrt werden.

Warnhinweise in der Stadt Düdelingen.

Die Vielfraße beschädigen nicht nur Bäume, sie stellen auch für Menschen eine Gefahr dar. Die feinen Brennhaare der Raupen können bei Kontakt zu Hautjucken, Atemnot oder auch zu einem allergischen Schock führen. Die Nesselhaare, die den Tieren als eine Art Selbstverteidigungswaffe dienen, brechen leicht ab und können über die Luft weitergetragen werden.

Mehrere Einwohner kamen bereits in schmerzhaften Kontakt mit dem Eichen-Prozessionsspinner. Sharon, 26, Studentin an der Universität Luxemburg, bekam im Parc Le'h Adventures in Düdelingen eine Portion Raupengift ab. «Ich fühlte am Abend einen Juckreiz, besonders in den Beinen und auf den Armen. Nachts wurde es noch schlimmer», sagt die junge Frau, die sofort an den Eichen-Prozessionsspinner dachte. Eine Woche später war der Juckreiz immer noch spürbar. «Mir wurde eine Kortisonsalbe, ein Antihistaminikum und ein Entzündungshemmer verschrieben», erklärt Sharon.

