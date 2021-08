«Luxemburg kann Afghanen hier das Leben retten»

Vor sechs Jahren hat Farid Azizi seine Heimat Afghanistan verlassen, um dem von den Taliban verhängten Terror in seiner Heimatstadt Kundus zu entkommen. Über den Iran und die Türkei wollte er eigentlich nach Großbritannien fliehen. Der 28-Jährige hat sich in Luxemburg niedergelassen, wo er als politischer Flüchtling anerkannt wurde. Doch als er sah, wie die Taliban am Sonntag den Präsidentenpalast in Kabul einnahmen, fühlte sich «20 Jahre zurückversetzt».

7000 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt entfernt, wirkten die Bilder für ihn wie ein Schlag ins Gesicht – mit der fast unausweichlichen Aussicht, sein Heimatland in tiefster Dunkelheit versinken zu sehen: «Die Rechte der Frauen existieren nicht. Für sie sind sie nicht mehr als ein Tier. Und wenn du nicht für die Taliban bist, töten sie dich. Die Massaker haben bereits begonnen», sagt der frischgebackene Absolvent der Universität Luxemburg in sehr gutem Französisch. Eine kalte und brutale Rückkehr zu den Zeiten, als öffentliche Hinrichtungen in Stadien an der Tagesordnung waren. «Von der Wirtschaft des Landes wird nichts bleiben, außer dem Drogenhandel, mit dem sie Kasse machen werden», sagt er.

«Eine sofortige militärische Intervention»

Fernab von seiner Familie fürchtet der 28-Jährige um die Sicherheit seiner Angehörigen und die der 38 Millionen Afghanen, «die größtenteils gegen die Taliban sind». Er warnt aber auch davor, dass eine Übernahme Folgen für die Nachbarländer und sogar für Europa haben könnte. «Die Gefahr besteht für die ganze Welt. Sie wollen vielleicht nach Tadschikistan und Russland expandieren oder Terroristen nach Europa schicken», sagt er, «denn das ist es, was sie sind: Terroristen».

Für ihn gibt es nur eine Lösung: eine «sofortige militärische Intervention» unter der Führung der Vereinten Nationen, um «die mangelnde Organisation» der neuen Herren Afghanistans auszunutzen. Er kann nicht umhin, auf die Verantwortung der gestürzten Macht, das amerikanische Fiasko nach 20 Jahren Krieg und den schädlichen Einfluss Pakistans hinzuweisen, «das die Taliban antreibt».

Demonstration in Luxemburg am 28. August

Inmitten dieses geopolitischen Morastes erwartet der junge Präsident des Vereins «Afghan-Lux Community Outreach ASBL» von Luxemburg zwar «kein Wunder» im großen Konzert der Nationen, aber eine helfende Hand an der Aufnahmefront. «Luxemburg kann das Leben der Afghanen hier retten, indem es ihnen den Flüchtlingsstatus gewährt», sagt Farid Azizi, der von luxemburgischen Abgeordneten kontaktiert worden sei, «um herauszufinden, wie das Großherzogtum helfen kann».

Azizi, der neben seinem Studium bei der Piratenpartei angestellt ist, hat sich in seinem Gastland ein echtes Netzwerk aufgebaut, zusätzlich zu seinen Vereinsaktivitäten und Geschäftsprojekten. Am 28. August wird er eine Demonstration auf der Place d'Armes in der Hauptstadt anführen, um auf das Schicksal Afghanistans aufmerksam zu machen.

Offiziell leben etwa 775 Afghanen in Luxemburg. in Wirklichkeit seien es jedoch mehr als 1500, einschließlich derer, denen kein internationaler Schutz gewährt wurde. Eine Reihe von Errungenschaften bieten ihm zwar ein klares Zukunftsbild im Großherzogtum, doch reichen diese nicht aus, um ihn vollkommen glücklich zu machen. «Neulich habe ich mich gefragt: Warum kann ich nicht nach Hause zu meiner Familie zurückkehren? Warum können wir nicht auch in Frieden leben?»

(Thomas Holzer/L'essentiel)