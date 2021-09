Luxemburgs Schiffsflotte soll «grüner» werden

Weltweit hat Luxemburg von allen Ländern, die nicht direkt ans Meer grenzen, das größte Schiffsregister. Seit 1993 fahren Schiffe unter luxemburgischer Flagge, inzwischen 216 an der Zahl. Darunter sind Frachter, Versorgungs- oder Baggerschiffe.

Auf einem der Bagger des belgischen Unternehmens «Jan De Nul», der im Hafen von Antwerpen im Einsatz ist, hat Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) am Dienstag eine Bestandsaufnahme des luxemburgischen Seeregisters vorgenommen. «Unsere Kommission für maritime Angelegenheiten hat sich zum Ziel gesetzt, den umweltfreundlichen und emissionsarmen Seeverkehr zu fördern», so Fayot. «Das Unternehmen Jan De Nul, mit einem Sitz in Capellen, hat rund 600 Mitarbeiter im Großherzogtum beschäftigt und ist ein Vorbild für die "grüne" Schifffahrt.»

« Diversifizierung der luxemburgischen Wirtschaft fördern»

Als Vorzeigeschiff wurde die 111,7 Meter lange «Sanderus» in Antwerpen besichtigt. Das als besonders emissionsarm vorgestellte Baggerschiff soll laut «Jan De Nul» keine Nanopartikel ausstoßen somit Umweltverschmutzung reduzieren.

«Seit 30 Jahren behauptet sich Luxemburg im maritimen Sektor», sagte Robert Biwer, Regierungskommissar für maritime Angelegenheiten. «Es bleibt ein Nischengeschäft, aber es ermöglicht es uns, die wirtschaftliche Entwicklung und die Diversifizierung der luxemburgischen Wirtschaft zu fördern. Wir haben also echte Mäglichkeiten im Großherzogtum – mit einem Register und Qualitätsschiffen.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)