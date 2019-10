Stadt bläst zum Kampf gegen die Ratten

Leser-Reporter haben in den vergangenen Wochen immer wieder von Nagetieren nahe der Tram-Baustelle berichtet, so zum Beispiel in der Avenue de la Liberté. «Ratten tauchen in allen Großstädten regelmäßig an der Oberfläche in der Nähe von Baustellen auf», bestätigt ein Sprecher der Stadt. Die Arbeiten störten die Tiere, die es gewohnt sind, in der Kanalisation zu leben.

Um ihre Verbreitung und die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden, führt die Stadt zweimal jährlich eine Aktion mit einem Spezial-Unternehmen durch. Zunächst werden die Tiere geortet, anschließend beseitigt. Dieser zweistufige Prozess ermögliche es «die Belastung zu reduzieren».

Die Behörden bitten die Bürger, die Nager weiterhin zu melden, damit die Dienste «in den betroffenen Gebieten schnell reagieren können». Fachleute empfehlen den Menschen auch, präventive Maßnahmen zu ergreifen – zum Beispiel sollten keine Küchenabfälle über die Abflussrohre entsorgt werden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)