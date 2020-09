Rentrée mit Maske auch für Grundschüler

Während die International School of Luxembourg (ISL) bereits am vergangenen Mittwoch das neue Schuljahr eingeläutet hat, zogen am heutigen Donnerstag das Lycée Vauban und die Europäischen Schulen nach. In der französischen Schule sind bereits die Kinder ab der ersten Klasse dazu verpflichtet, eine Schutzmaske zu tragen, wenn sie den Saal verlassen.

Ab der Sekundarstufe ist die Maske den ganzen Tag obligatorisch. Diese Entscheidung überrascht die Eltern nicht. «Für Kinder ab sechs Jahren gilt im öffentlichen Raum generell die Maskenpflicht. Das ist schon seit vier Monaten so», erklärt der Elternverband des Lycée Vauban.

«Maskenpflicht sollte angepasst werden»

An den Europäischen Schulen in Kirchberg und Mamer gilt die ganztätige Maskenpflicht auch schon für die Grundschulkinder. Eine Maßnahme, die laut Alain Massen, Präsident der Nationalen Elternvertretung, gegebenenfalls angepasst werden sollte. «Wenn es bei sehr wenigen Infektionen bleibt, halte ich das für ziemlich übertrieben, wenn kleine Kinder die Maske den ganzen Tag tragen müssen», sagt er.

Einige Eltern hätten es vorgezogen, wenn ihnen die Wahl überlassen worden wäre. «Im Juni gab es auch keine Maskenpflicht. Warum jetzt?», fragte die Mutter eines Schülers. Bei den Schülern selbst trat die Frage nach den Masken in den Hintergrund. Bei ihnen hat die Freude, ihre Klassenkameraden wiederzusehen überwogen.

(Noémie Koppe/L'essentiel)