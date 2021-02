Luxemburg verstärkt Schutz von Cyberangriffen

Luxemburg will in puncto Cyberattacken in den kommenden zehn Jahren eines der sichersten Schutzsysteme der Nato und der EU aufbauen. Das sagte Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) bei der Vorstellung der neuen Cybersicherheitsstrategie. Um dies zu erreichen, will er insbesondere auf qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte setzen. Der hoch entwickelten IT-Sektor in Luxemburg mache dies möglich.

«Innerhalb der Armee und des Verteidigungsministeriums wurde bereits eine Zelle eingerichtet, die sich fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt», sagte Bausch. Zur Abwehr gegen Cyberangriffe wurde ein Budget in Höhe von fünf Millionen Euro eingeplant. Angriffe würden simuliert, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Auf internationaler Ebene wolle Luxemburg in diesem Bereich eine treibende Kraft werden.

Laut Bausch gebe es derzeit keine konkrete Bedrohung durch Cyber-Kriminelle. Die Gefahr bestehe jedoch zu jeder Zeit. Da es bereits zu Angriffen auf die Seite der Chamber oder die verschiedener Ministerien gekommen ist, befürchten die Verteidigungsbehörden auch Angriffe auf Infrastrukturen wie das Strom- oder Telekommunikationsnetz.

(jg/L'essentiel)