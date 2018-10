Möbelgigant Ikea kommt nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der schwedische Möbelriese hatte schon kurz nach der Jahrtausendwende die Absicht, in Luxemburg ein Geschäft zu eröffnen, erhielt aber keine Genehmigung. Rund 14 Jahre später kündigt Ikea nun laut Informationen des Luxemburger Wort den Plan für eine Filiale im Großherzogtum an. Bis 2025 wolle man 19 neue Geschäfte eröffnen, darunter Mexiko, Estland, Ukraine, Puerto Rico, Oman, Macau und eben Luxemburg. Das bestätigte am Abend auch die Nachrichtenagentur Reuters. Die nächste Filiale befindet sich zur Zeit im belgischen Arlon nicht weit hinter der Grenze.

Der Möbelhändler ist im vergangenen Jahr wieder etwas schneller gewachsen als die Jahre zuvor. Der weltweite Einzelhandelsumsatz legte im Jahresvergleich auf bereinigter Basis um 4,7 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen betreibt als größter Franchisenehmer weltweit 367 Ikea-Häuser.

(L'essentiel)