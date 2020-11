Fast täglich ein Verstoß gegen den Datenschutz

Die Nationale Kommission für den Datenschutz (NCDP) hatte auch im Jahr 2019 vielen Anfragen zu bearbeiten. 708 schriftliche Informationsanfragen hat die Kommission im vergangen Jahr bearbeitet, das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Tätigkeitsbericht der Datenschützer hervor. Der Höchstwert aus dem Jahr 2018 wurde jedoch nicht erreicht.

Die zunehmende Zahl an eingegangenen Beschwerden zeige aber ein gestiegenes Bewusstsein der Bürger für den Datenschutz, schreibt die NCDP in ihrem Bericht. 2018 haben die Luxemburger Datenschützer noch 450 Beschwerden wegen Verstößen gegen den Datenschutz erhalten. 2019 erreichten die Datenschützer 625 Beschwerden, was einem erheblichen Anstieg um fast 50 Prozent entspricht.

Fast tägliche Datenschutzverstöße

Im Fokus der Beschwerden stehen dabei vermehrt Videoüberwachung und Ortungsdienste. Die Kommission hat 2019 33 Ortstermine durchgeführt bei denen an Ort und Stelle möglichen Verstößen nachgegangen wird. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2018 nur 12 Vor-Ort-Kontrollen. In 354 Fällen wurden der NCDP Verstöße gemeldet, also fast täglich ein Verstoß im Jahr 2019. Ursache für die Verstöße sei in den meisten Fällen menschliches Versagen, heißt es in dem Bericht.

Auch an Gesetzgebungsverfahren ist die Kommission beteiligt und zu verschiedenen Dossiers Stellung genommen. Insbesondere beim Zentralenregister der Police Grand-Ducale, der Videoüberwachung im öffentlichen Raum (VISUPOL), der Einführung der elektronischen Patientenakte. Der Brexit und seine Folgen waren genauso ein Arbeitsschwerpunkt der Datenschützer, wie «Dashcams» und der Datenschutz bei Wahlkampagnen.

(nc/L'essentiel)