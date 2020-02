Luxemburger aus China kommt am Findel an

Ein luxemburgischer Staatsangehöriger, der sich in der Provinz Hubei in China lebte hatte bereits am Freitag den Wunsch geäußert, nach Luxemburg zurückzukehren. Wir berichteten darüber. Der Mann lebt in der Nähe von Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus, das seit Anfang des Jahres insgesamt mehr als 800 Todesfälle verursacht hat.

Wie das Außenministerium mitteilt, wurde er nun nach Luxemburg zurückgebracht: zunächst von China nach Großbritannien, anschließend nach Berlin und schließlich ins Großherzogtum. Ursprünglich sollte der er direkt von Großbritannien zum Findel geflogen werden. Ohne weitere Details zu nennen erklärte das Außenministerium: «Die luxemburgischen Behörden mussten die Reiseroute ändern.»

Bei seiner Ankunft in Luxemburg wurde von der Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gestellt. Dort muss er nun 14 Tage lang bleiben. Er sei «bei guter Gesundheit», wie das Ministerium erklärt. Er zeige keinerlei Symptome. Anzeichen für das Coronavirus gebe es nicht. Weitere Test würden jedoch in den kommenden Stunden und Tagen durchgeführt.

(L'essentiel)