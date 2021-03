Ermittler fanden 265.000 Euro in einem LKW

Die großherzogliche Polizei gab am Mittwoch neue Details über die Großermittlung bekannt, die am 23. März gegen eine mutmaßliche Gruppe des organisierten Verbrechens durchgeführt wurde. Im Einzelnen heißt es, dass die Ermittlungen 2017 in Frankreich begannen, nachdem Zollbeamte 225.990 Britische Pfund (ca. 265.434 Euro) in einem Lkw gefunden hatten, der einer in Luxemburg registrierten Firma gehörte.

«Eine Sicherstellung von Kokain in Frankreich im Jahr 2019 und der anschließende Informationsaustausch haben die Behörden auf eine mögliche Verbindung zwischen den beiden Sicherstellungen aufmerksam gemacht», so die Strafverfolgungsbehörden. Finanzielle Ermittlungen, die vom Europäischen Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol unterstützt wurden, ermöglichten es den Behörden anschließend, «eindeutige Verbindungen zwischen dem Drogenhandel und den Geldwäscheaktivitäten der mutmaßlichen kriminellen Gruppe herzustellen, die serbisch-montenegrinischer Herkunft ist».

Vier Verhaftungen

Rund 100 großherzogliche Polizeibeamte, darunter auch Spezialeinheiten, hatten am 23. März Durchsuchungen in den Gemeinden Strassen, Esch/Alzette, Remich und Ettelbrück durchgeführt. Es gab vier Verhaftungen. Darüber hinaus wurden Bankkonten in Luxemburg, die mit der mutmaßlichen kriminellen Gruppe in Verbindung stehen, mit einem Gesamtwert von 187.000 Euro eingefroren. Darüber hinaus wurden vier Immobilien im Wert von mehreren Millionen Euro, fünf Luxusfahrzeuge und 26.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Nach L'essentiel-Informationen konnten die Ermittlungen aufgenommen werden, weil eines in der kriminellen Welt verwendete Messanging-System (EncroChat) entschlüsselt wurde. Die Staatsanwaltschaft in Lille bestreitet das. Die mutmaßlichen Kriminellen benutzten Telefone mit versteckten Funktionen, die ihre Daten unlesbar machten.

