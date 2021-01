«Corona-​​Impfstoff löst nur leichte Reaktionen aus»

In Luxemburg ist die Impfkampagne gegen die Corona-Pandemie in vollem Gange. Insgesamt 1200 Mitgliedern des Luxemburger Pflegepersonals und Hunderte von Alters- und Pflegeheimbewohnern wurde bereits der Biontech-Impfstoff verabreicht. Der Direktor der Gesundheitsdirektion, Jean-Claude Schmit, erklärt, dass «die Impfungen momentan langsam vorangehen». Seiner Meinung nach dürfte sich die Kampagne aber in den kommenden Wochen mit der Lieferung weiterer Dosen beschleunigen. Danach dürften auch die ersten Dosen des Moderna-Impfstoffs und später sogar «ein dritter oder vierter Impfstoff» zur Verfügung stehen.

Dies sei unabdingbar, um die zweite Phase der Impfungen einzuleiten. Zur Erinnerung: Die ersten Impfstoffdosen wurden von der EU-Kommission für ganz Europa erworben. «Gemäß des EU-Vertrags war die Verhandlung im eigenen Namen der EU-Mitgliedsstaaten nicht erlaubt, um kleinere EU-Länder wie Luxemburg zu schützen. «Da diese Verhandlung nun abgeschlossen sind, haben wir zusätzliche Dosen bestellt. Doch bisher erhielten wir noch keine Rückmeldung», erklärt Dr. Schmit.

Nachsorge wird «größte Aufmerksamkeit» gewidmet

Mittlerweile konzentrieren sich die Gesundheitsbehörden auf die Zielgruppe der Impfung. An Freiwilligen hätte es nicht gefehlt, so der Gesundheitsdirektor. Was die eventuellen Nebenwirkungen des Impfstoffs betrifft, so habe er «bei einigen Patienten bisher nur kleine Reaktionen feststellen können». Jedoch nichts Alarmierendes. «Die Beschwerden beschränken sich auf Schmerzen an der Einstichstelle oder leichtem Fieber, das nur wenige Stunden andauert», sagt Schmit.

Zu solchen Reaktionen käme es mit allen anderen Impfstoffen auch. Allgemein werde der Covid-19-Wirkstoff gut vertragen. Außerdem würde der Nachsorge «größte Aufmerksamkeit» gewidmet. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörden, sei bei einer von etwa 100.000 Personen eine schwere allergische Reaktion nach der Verabreichung des Pfizer-Biontech-Imfpstoffs aufgetreten.

