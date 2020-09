Luxair-​​Flug muss außerplanmäßig landen

Der Luxair-Flug LG5782 musste am Mittwochabend eine außerplanmäßig landen. Das teilt die Fluggesellschaft Luxair am Abend in Luxemburg mit. Die Maschine war auf dem Weg aus der schwedischen Hauptstadt zum Findel, als die Crew technische Probleme bemerkte. Das Flugzeug ist auf dem Flughafen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sicher gelandet.

Die Entscheidung habe der Kapitän der Maschine als «Vorsichtsmaßnahme» getroffen, heißt ist in der Mitteilung der Airline weiter. Die Landung der Maschine sei «sicher und ohne Zwischenfall erfolgt».

Die 29 Passagiere an Board des Fluges wurden am Kopenhagener Flughafen betreut. Ein Ersatzflugzeug bringt die Passagiere nach Luxemburg, die Ankunft am Findel wird für 22.20 erwartet.

(L'essentiel)