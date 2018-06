«Luxemburg ist der große Brexit-​​Gewinner»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für kolportierte 50 Millionen Euro hat der belgische Immobilien-Riese Alides die Zentrale der Bank ABN Amro auf dem Luxemburger Kirchberg gekauft. Das meldet die Zeitung L'Écho. «Der große Brexit-Gewinner ist momentan nicht Brüssel, sondern Luxemburg», kommentierte Rikkert Lehman, Direktor von Alides.

Laut Angaben von L'Écho verfügt das sechsstöckige Gebäude über eine Bürofläche von 5835 Quadratmetern. Nach erfolgter Renovierung soll das Haus an der 46, Avenue John F. Kennedy, weitervermietet werden. «Es gibt bereits eine Warteliste mit Unternehmen, die sich dort einmieten wollen», sagt Lehman.

Warum Alides lieber im Großherzogtum statt in Belgien investiert. «Brüssel hat Probleme mit dem Wettbewerb», sagt der Alides-Verantwortliche. «In Belgien gibt es ein Missverhältnis zwischen Preisen und Mieten. Die Renditen stehen unter Druck. In Luxemburg sind sogar die Mieten zwei bis drei Mal höher als in Brüssel. Die Preise entsprechen den erwarteten Erträgen.»

