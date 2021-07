Opposition fordert Corinne Cahen zum Rücktritt auf

Die Opposition in der Chamber fordert geschlossen den Rücktritt von Corinne Cahen als Familienministerin. Die Ministerin sei in der Coronakrise ihrer Verantwortung für die Pflegeheime nicht ausreichend nachgekommen, das habe der Waringo-Bericht gezeigt, heißt es in einem entsprechenden Antrag des CSV-Abgeordneten Michel Wolter. Der Abgeordnete hatte diesen am Dienstagnachmittag vor Beginn seiner Rede in der Chamber eingereicht. Der 82-seitige Bericht der Expertengruppe um den ehemaligen Staatsbeamten Jeannot Waringo wird aktuell von den Abgeordneten in der Chamber diskutiert.

Die Corona-Cluster in den Alten- und Pflegeheimen waren bereits im April Thema im Abgeordnetenhaus. Damals hatten die Abgeordneten der Opposition bereits Ministerin Cahen zum Rücktritt aufgefordert. Der Antrag ist damals mit den Stimmen der Koalition abgeschmettert worden. In der Folge wurde die Expertengruppe mit einer unabhängigen Untersuchung der Infektionsketten und zahlreichen Corona-Toten in den Heimen des Landes beauftragt.

Vertrauen verloren

Man habe das Vertrauen in die Arbeit der Ministerin verloren, schreiben die Oppositionsparteien in ihrem Antrag. Der Expertenbericht habe ein Versagen des Ministeriums als Heimaufsicht offenbart, insbesondere bei den Vorbereitungen auf die zweite Welle im Herbst. Die Ministerin verteidigte ihr Handeln und das ihres Ministeriums zu Beginn der Debatte. Man habe die Sicherheit der Heime zu Beginn der Pandemie mit dem Lockdown hochgefahren. Auch nach der Aufhebung des Lockdowns im Mai habe man in den Heimen weiter auf Eindämmungsmaßnahmen gesetzt.

Schließlich sei in den Heimen immer versucht worden, eine «Balance zwischen Sicherheit und Freiheit» zu finden, erklärte Cahen zu Beginn der Debatte. Eines der größten Herausforderungen sei jedoch die personelle Unterbesetzung gewesen, räumte die Ministerin ein. «Wir haben offensichtlich nicht alles richtig gemacht», zeigte sich Cahen demütig. Gesundheitsministerin Paulette Lenert unterstütze die Position ihrer Kabinettskollegin. So sei der Fall in der Residenz Niederkorn «kein Sonderfall», so wie Luxemburg insgesamt kein Sonderfall in der Pandemie sei. «Altenheime sind überall betroffen», betonte die LSAP-Ministerin und verteidigte die Impfpolitik der Regierung.

« Der größte politische Fehler »

In seinem Debattenbeitrag griff Michel Wolter die Regierung frontal an: «Warum haben wir 600.000 Menschen der Freiheit beraubt, während wir nicht in der Lage sind, die Schwächsten zu schützen?» Bei der Kommunikation mit den Angehörigen und Bewohnern seien Fehler gemacht worden. Das Krisenmanagement sei mangelhaft gewesen. Die Verantwortung dafür trage in seinen Augen die Ministerin. Die Regierung habe zudem versäumt die Herkunft der Cluster zu untersuchen. Wolter empörte sich darüber, dass die Regierung «seit November von den Clustern» gewusst habe, die Information jedoch nicht kommuniziert habe.

Doch das schwerste Versäumnis macht Wolter beim «Sicherheitsring» um die Einrichtungen aus. Dort sei der «größte politische Fehler» gemacht worden, sagt Wolter und zitiert aus dem Bericht: «Die Strategie, nicht vorrangig alle Mitarbeiter zu impfen, unabhängig von ihrem Status, war ein fundamentaler Fehler.» Corinne Cahen hörte der Rede fassungslos zu, an deren Ende Wolter die Rücktrittsforderung der Opposition bekräftigte. Der von CSV, ADR, Déi Lénk und Piraten unterstütze Antrag ist mit 31 zu 29 Stimmen abgelehnt worden.

(jg/hoc/L'essentiel)