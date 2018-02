Schöne Studentin aus Zolwer träumt von Modelkarriere

Zwischen der Produktionshalle und dem Laufsteg liegen Welten. Doch vor Gegensätzen schreckt Mayerling Hernandez aus Zolwer nicht zurück.

Die angehende Industrie-Ingenieurin, die in Metz studiert, ist eine von 80 Finalistinnen des Wettbewerbs «Top Model Europe 2018»: «Es stimmt, dass es zwischen beiden Bereichen wenig Anknüpfungspunkte gibt. Aber das ermöglicht mir auch, mich auszutoben. So wird mir nie langweilig», sagt die junge Frau.

«Habe mir lange nichts zugetraut»

Seit ihrer Kindheit ermutigen sie ihre Freunde und ihre Familie, an Schönheitswettbewerben teilzunehmen. Sie habe dafür die ideale Figur. «Aber ich habe es mir selbst lange Zeit nicht genug zugetraut. Letzten Endes hat mir die Teilnahme aber sehr viel gebracht.» Nun hofft Mayerling, Fuß in der Branche zu fassen: «Ich könnte mir durchaus vorstellen, Fotomodell zu werden.»

Das Finale von «Top Model Europe» findet am 17. Februar in Brüssel statt. Für die junge Frau bietet sich dadurch die Gelegenheit, ihren ungewöhnlichen Lebenslauf, sowohl was das Berufliche als auch das Private betrifft, vorzustellen. Mayerling stammt ursprünglich aus der Dominikanischen Republik und kam vor neun Jahren nach Luxemburg. «Dieser Mix der Kulturen ist das, was mich als Person ausmacht.»

(Raphaëlle Schmit/L'essentiel)