«Schon Achtjährige sprechen über Sex»

Das Phänomen ist nicht neu, aber es wird immer relevanter: Jugendliche werden permanent mit Sex konfrontiert, auch wenn sie die Botschaften aus der Werbung oder den sozialen Medien noch gar nicht einordnen können. Die Dosis an mehr oder weniger expliziter Sexualität, der Jugendliche ausgesetzt sind, ist heute noch höher als vor ein paar Jahren. «Denn sie haben Zugang zu vielen verschiedenen Kanälen, Computern, Tablets, Smartphones etc.», erklärt Valérie Doyen. Die belgische Sexualwissenschaftlerin nimmt diese Woche in Luxemburg an mehreren Konferenzen teil die vom Meedercherhaus organisiert wurden.

In einem Gespräch mit L'essentiel sprach Doyen die Frage der sozialen Netzwerke an. Laut ihren Beobachtungen liegt hier ein echtes Problem. Das Thema werde immer wieder in ihren Sprechstunde angesprochen. «Früher kamen Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren zu mir in die Praxis. Heute sprechen schon junge Mädchen im Alter von 8 bis 9 Jahren darüber», stellt Doyen fest. Und dies scheint sowohl für Belgien als auch für Luxemburg zu gelten. «Es ist ein europaweites, sogar ein internationales Problem», sagt sie.

Das Thema Sexualität sollte kein Tabu sein

Diese Übersexualisierung wirkt sich auch auf die ersten Erfahrungen aus, die die Kinder und Jugendlichen mit Sex machen. Laut Doyen lege man heutzutage einen zu großen Wert auf die sexuelle Leistungsfähigkeit. «Das bekommen die Jugendlichen natürlich mit. Doch nicht jeder fühlt sich damit wohl», ergänzt Doyen. Ihr zufolge fing das Problem mit der Übersexualität aber nicht mit dem Internet an, sondern bereits vor hundert Jahre zurück. Aber immer mehr junge Menschen seien davon betroffen. Auch Fachleute mussten sich der Situation anpassen.

Dennoch sieht sie nicht alles schwarz. Das Thema Sexualität sollte kein Tabu sein. Doyen findet auch manche im Netz erhältlichen Videos informativ und hilfreich. «Wir müssen nicht gleich extrem reagieren, sondern ein Gleichgewicht finden – ohne die Sexualität zu verteufeln», so Doyen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)