Esch kündigt Krëschtmoart mit CovidCheck an

Der Bereich des Escher Krëschtmoart, der sich auf dem Rathausplatz befindet, fällt nun doch unter das CovidCheck-System. Dann dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen Negativtest den Festplatz betreten.

Nach Angaben des Escher Bürgermeisters, Georges Mischo (CSV), ist diese Neuregelung vom Schöffenrat ausgegangen, nachdem die Situation auf dem Weihnachtsmarkt am Freitag untersucht worden sei. Bisher hatten die Verantwortlichen noch von der Regelung abgesehen, da die Veranstaltung im Freien stattfindet.

Neues Konzept gegen Ansammlungen

Auf der Place du Brille sowie in der Rue d'Alzette bleibt es bei der bestehenden Regelung. Kontrollen seien dort nicht möglich, wie Mischo im Gespräch mit L'essentiel erklärte. Die Maskenpflicht gilt weiterhin an allen Ständen des Weihnachtsmarktes – auch für das Personal an den Ständen.

Nachdem der Krëschtmoart im vergangenen Jahr aufgrund der gesundheitlichen Lage nicht stattgefunden hatte, wurde das Konzept für dieses Jahr überarbeitet. Um größere Ansammlungen von Besuchern zu vermeiden, wurde der Markt auf die Place du Brille und die Rue d'Alzette ausgeweitet.

(L'essentiel)